Germania: polizia, nessuna indicazione di attentato imminente

- L'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) non dispone “al momento di alcuna indicazione di un attentato imminente” in Germania, dove il livello di minaccia si è significativamente innalzato a seguito del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. È quanto dichiarato dal vicedirettore del Bka, Juergen Peter, durante la conferenza stampa che ha tenuto oggi con la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser a Wiesbaden. Allo stesso tempo, il funzionario ha avvertito che si deve essere preparati a un attacco in Germania. Secondo Peter infatti, se il conflitto in Medio Oriente dovesse “peggiorare ulteriormente, ad esempio a causa dell'offensiva di terra israeliana” nella Striscia di Gaza, in territorio tedesco “ci si può aspettare un ulteriore aumento dell'emotività e della mobilitazione”. (Geb)