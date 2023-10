© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire la prosecuzione dei lavori esterni alla rete ASPI - di competenza del Comune di San Donato Milanese, dalle 9 alle 12 di lunedì 23 e martedì 24 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Poasco, sulla Complanare di Poasco/Via Emilia (R28), in uscita per chi proviene da Milano.In alternativa si potrà uscire allo svincolo di Paullo. (Com)