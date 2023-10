Medio Oriente: Tajani, impedire regionalizzazione guerra tra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante in questo momento lavorare per impedire la regionalizzazione della guerra tra Israele e Hamas. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa nell’ambasciata d’Italia a Tunisi. “Nell'incontro con il presidente (Kais, ndr) Saied e con il ministro degli Esteri (Nabil Ammar, ndr) abbiamo sottolineato quanto sia importante in questo momento lavorare tutti quanti per impedire la regionalizzazione della guerra tra Israele e Hamas. Ho ribadito l'importanza per l'Italia di favorire in ogni modo la liberazione degli ostaggi, compresi due itali-israeliani, così come l’apertura Rafah, l'unico punto che può permettere ai nostri di poter lasciare la striscia di Gaza e andare in Egitto”, ha detto il titolare della Farnesina, ribadendo la necessità di “risparmiare civili da entrambe le parti”.(Tut)