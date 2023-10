Rai: commissari Pd, chiediamo audizione Petrecca in Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo l'immediata audizione in commissione di Vigilanza Rai del direttore di Rainews24, Paolo Petrecca. Così in una nota i commissari del Partito democratico in commissione di Vigilanza Rai. “Le pesanti accuse rivolte a Petrecca dall'Usigrai e dal comitato di redazione e il possibile avvio dello stato di agitazione dei giornalisti della testata ci impongono di capire cosa stia accadendo in uno dei canali di punta del nostro servizio pubblico televisivo. Nel documento del Cdr, tra gli altri aspetti, si parla di mancanza di rispetto della deontologia professionale e delle regole sindacali, di violazione delle norme contrattuali e della necessità di un nuovo piano editoriale. Da qui la nostra formale richiesta di un'audizione di Petrecca in Vigilanza", aggiungono. (Rin)