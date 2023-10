Trasporti: entrano nel vivo a Roma i lavori per la stazione Venezia di Metro C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi una nuova fase dei lavori della stazione piazza Venezia della Metro C della Metropolitana di Roma. La stazione, con una superficie di 4.500 metri quadrati per ogni piano, sarà uno snodo centrale dell'intera linea C, la prima metropolitana a guida automatica della capitale, commissionata da Roma Metropolitane e realizzata dal consorzio Metro C, guidato da Webuild e Vianini Lavori. È quanto si legge in una nota. Nella notte fra il 20 e il 21 ottobre, con l'installazione di due impianti semaforici, uno lato Via del Corso e uno lato Piazza San Marco, verrà avviata la nuova fase del cantiere di Piazza Venezia, il cui progetto prevede una viabilità a doppio senso nella piazza, lato Palazzo delle Assicurazioni Generali, e la predisposizione di attraversamenti idonei a garantire la continuità dei passaggi pedonali e di mezzi di trasporto. Con questa nuova fase di cantierizzazione, per realizzare le fondazioni della stazione ed arrivare ad una profondità di circa 85 metri, è prevista l'installazione dell'impianto a servizio della macchina idro-fresa, costituito da un insieme di 14 silos da 50 metri cubi ciascuno. (segue) (Com)