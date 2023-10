Trasporti: entrano nel vivo a Roma i lavori per la stazione Venezia di Metro C (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lavorazioni di cantiere, già avviate nella parte centrale della piazza, procederanno con l'esecuzione di carotaggi archeologici e lavori di pre-consolidamento dei terreni, propedeutici alla successiva esecuzione dei diaframmi della stazione. Proseguiranno gli spostamenti dei sottoservizi interferenti con le opere e, una volta pretrattati i terreni, a partire dalla metà di novembre è previsto il montaggio dell'idro-fresa. La costruzione della stazione Venezia rappresenta un intervento infrastrutturale di grande complessità realizzativa a livello ingegneristico. Si svilupperà su sei livelli interrati ed avrà tre accessi: lato Palazzo Venezia, lato Auditorium di Adriano e lato Vittoriano. Quella di Venezia sarà una delle cosiddette quattro "archeo-stazioni" della Linea C, insieme a San Giovanni, Porta Metronia e Colosseo Fori Imperiali, progettate per esporre e valorizzare i reperti archeologici rinvenuti nel corso degli scavi. La Tratta T3, che ha attualmente raggiunto il 91 per cento di avanzamento lavori, si sviluppa per 3 chilometri dalla stazione San Giovanni (operativa dal 2018) alla stazione Colosseo Fori Imperiali (in costruzione). Include le stazioni Porta Metronia e Colosseo Fori Imperiali, la cui apertura è prevista nel 2025. A oggi i lavori in corso impegnano circa 400 persone, tra personale diretto e di terzi, con il coinvolgimento di una filiera di circa 1.600 aziende da inizio lavori. (segue) (Com)