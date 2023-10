Usa: Camera, Jordan non ce la fa di nuovo, deputati bocciano la sua presidenza per la terza volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Jim Jordan non è riuscito per la terza volta a raggiungere la soglia di consensi necessaria per confermare la sua nomina alla presidenza della Camera dei rappresentanti, a fronte dell’opposizione di 25 colleghi di partito. Il deputato dell’Ohio, presidente della commissione Giustizia, ha ottenuto 194 voti a suo favore: dieci in meno rispetto alla soglia dei 217 consensi necessaria per confermare la sua nomina in aula. Si tratta della performance peggiore registrata finora: durante le prime due votazioni, a votare contro la sua conferma sono stati rispettivamente 20 e 22 repubblicani, mentre i democratici hanno votato in blocco per il capogruppo alla Camera, Hakeem Jeffries. (Was)