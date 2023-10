Medio Oriente: Tajani, necessaria de-escalation per due popoli due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia è importante continuare il percorso che ha avviato fin dal primo giorno e che comprende la necessità di de-escalation per arrivare a due popoli e due stati e il diritto di Israele a difendersi. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa nell’ambasciata d’Italia a Tunisi. “Questa è la prospettiva alla quale lavora l’Italia che vuole essere protagonista di pace, fermo restando che nessuno può mettere in discussione l'esistenza di Israele”, ha detto Tajani, spiegando che l’Italia “ha sempre lavorato e dialogato con l'autorità nazionale palestinese da non confondere con Hamas che è un'organizzazione terroristica”.(Tut)