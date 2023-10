© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atm comunica in una nota l'aggiornamento della mobilità di Milano dopo le 18. M3 e M4 sono aperte, mentre M1 in servizio tra Pagano e Loreto e M2 chiude tra Gobba-Gessate e Gobba-Cologno. M5 in servizio tra Tre Torri e Bignami. Per quanto riguarda tram, bus e filobus possibili maggiori attese. (Com)