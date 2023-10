Milano: Europa verso il Mediterraneo, Paesi del Golfo e Africa nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di impegnarsi in politiche industriali comuni. La ricerca di "equilibri" per consentire allo "straordinario edificio" che è l'Unione europea di allargarsi, contemplando "livelli diversi di integrazione". Per non parlare della necessità di un'Europa che "pensi verticale" e sappia proiettarsi in una dimensione che guarda sempre più al Mediterraneo, ai Paesi del Golfo e all'Africa. Sono alcune sfide che attendono il Vecchio continente per tornare a essere protagonista nella delicata fase storica che stiamo attraversando. È un'iniezione di fiducia quella che arriva dalla lezione aperta che il Commissario per l'Economia dell'Unione europea Paolo Gentiloni ha tenuto venerdì 20 ottobre agli studenti dell'Università Cattolica riuniti numerosi nell'aula Magna dell'Ateneo per ascoltare le sue parole. Un'Europa protagonista? Sfide e opportunità in un mondo che cambia, questo il titolo dell'iniziativa promossa dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali e dal Dipartimento di Scienze politiche, introdotta dal Rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, che, facendo riferimento alla cronaca di questi giorni ha ricordato che l'accresciuto disordine mondiale che ci circonda richiede all'università il compito "di cercare di comprendere le cause e gli effetti di questo stato di confusione internazionale. Specie in una facoltà come quella di Scienze politiche e sociali, deve essere rivolta un'attenzione peculiare a ciò che succede nel mondo: certamente, non si tratta di seguire e commentare i fatti del giorno, ma di utilizzare i paradigmi interpretativi che la storia della diplomazia e delle relazioni internazionali hanno messo a punto per comprendere ciò che sta succedendo". (segue) (Com)