Milano: Europa verso il Mediterraneo, Paesi del Golfo e Africa nel futuro (3)

- Su un'Europa capace di essere incisiva ed efficace in momenti di crisi è tornato anche Pietro Benassi, già Rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, a cui l'Università Cattolica ha affidato l'insegnamento "La diplomazia contemporanea nelle relazioni internazionali", attivato per l'anno accademico 2023-2024 nell'ambito della Laurea Magistrale in Politiche europee ed internazionali della Facoltà di Scienze politiche e sociali. "Durante la pandemia l'Europa è diventata a sua insaputa federale», ha notato Benassi. "Dopo il Covid 19 le sfide sono arrivate quasi tutte insieme. C'è una sfida di sicurezza: ce lo dice chiaramente il conflitto in Ucraina e ora quello che avviene nella striscia di Gaza. Ma c'è soprattutto una sfida economica, sociale e politica e una rivalità sistemica tra Stati Uniti e Cina". Per questo motivo "l'Unione europea deve poter essere un soggetto attivo di politica internazionale laddove sappiamo che questo gigante economico, regolatore e anche distributore di aiuti, deve però compiere l'ultimo miglio che implica una revisione del funzionamento decisionale, in parole povere l'abolizione del diritto di veto". Al dibattito, seguito dopo l'intervento del Commissario Paolo Gentiloni e moderato dal preside della Facoltà di Scienze politiche e sociali Guido Merzoni, hanno preso parte anche i professori dell'Università Cattolica Riccardo Redaelli e Mireno Berrettini, rispettivamente docenti di Storia e Istituzioni dell'Asia e di Storia delle Relazioni Internazionali. (Com)