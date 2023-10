Monza: la giunta Comunale modifica il regolamento delle Consulte, ora la parola al Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Consulte di quartiere di Monza vedranno ampliato il proprio bacino di partecipazione e saranno dotate di nuove funzioni, aprendosi anche a rappresentanti di realtà territoriali e potendo esercitare una vera e propria funzione consultiva ed esprimere pareri non vincolanti su atti strategici dell’Amministrazione. Sono alcune delle novità previste dalla revisione del Regolamento delle Consulte di quartiere proposta dalla Giunta Comunale dopo un lungo percorso di confronto con le Consulte stesse. Le modifiche, ora, dovranno essere discusse e approvate dal Consiglio. Il primo dei cambiamenti riguarderà la composizione delle Consulte di quartiere: potranno infatti partecipare non solo cittadini e enti del Terzo Settore, ma anche rappresentanti di realtà territoriali quali istituzioni scolastiche ed enti religiosi. Ad oggi alle Consulte sono iscritti in totale 286 cittadini e 88 tra associazioni, comitati e Terzo Settore. Verrà anche introdotta la figura di “Esperto in processi partecipativi” per azioni di consulenza e mediazione all’interno dei gruppi. Le consulte avranno anche ufficialmente una funzione consultiva, svolgendo il ruolo d’interlocutori dell’Amministrazione anche attraverso l’espressione di pareri non vincolanti su atti strategici e di pianificazione che hanno impatto sul quartiere, con priorità per il benessere dei cittadini. Le consulte potranno presentare anche proposte, progetti e migliorie dei servizi comunali, nonché studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e proposte di eventi pubblici di tipo ricreativo, culturale, sociale e sportivo, sempre in un’ottica di coesione sociale, intergenerazionalità, dialogo multietnico e multiculturale. (segue) (Com)