Monza: la giunta Comunale modifica il regolamento delle Consulte, ora la parola al Consiglio (2)

- In più, con il nuovo regolamento l’Amministrazione si impegna ad attivare una comunicazione periodica sulle tematiche rilevanti per il quartiere in sede di Riunione di Consulta o in sede di Tavolo di Coordinamento delle Consulte di quartiere. Il progetto di modifica del Regolamento ha visto impegnato un gruppo di lavoro composto dall’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli; dall’Ufficio Partecipazione e da dieci membri delle Consulte di quartiere, uno per ogni Consulta. Il gruppo, per stabilire le modifiche, si è incontrato 7 volte tra maggio e oggi. Si è trattato di un processo di confronto strutturato non estemporaneo, in cui sono stati definiti gli obiettivi e i risultati attesi, così come le fasi di lavoro, gli attori, i tempi e le modalità di interazione. Ciò ha permesso ad ogni partecipante di portare al tavolo il proprio contributo attivo. “Le riunioni del tavolo – spiega l’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli - si sono tenute nello spirito della collaborazione, della condivisione e del rispetto reciproco delle idee. Il risultato consiste in alcune modifiche che permetteranno alle Consulte di quartiere di svolgere ancora di più il ruolo di antenna dei territori, ascoltando, e valorizzando i cittadini per essere interlocutore autorevole con l’Amministrazione Comunale”. “Il nuovo regolamento – osserva il Sindaco Paolo Pilotto – è frutto di 15 mesi di attento lavoro sul testo del 2022. La sua revisione era peraltro un obiettivo all’interno del programma di mandato; il lavoro di confronto fra Consulte e Amministrazione Comunale si è svolto in un arco di tempo contenuto, che adesso consente di sottoporre al Consiglio il testo rinnovato”. (Com)