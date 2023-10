Fvg: assessore Ambiente, 2,71 milioni di euro a 14 Comuni contro dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 2,71 milioni di euro i fondi che la regione Friuli Venezia Giulia destinerà a 14 Comuni per la realizzazione di nuovi interventi e la manutenzione di opere esistenti per la difesa e la mitigazione del dissesto idrogeologico. Lo ha deciso oggi la giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro. "Questa operazione – ha spiegato l'assessore – è di fondamentale importanza per sostenere le municipalità nella realizzazione di opere che hanno un grande valore a livello locale e che rientrano in un piano su cui la Regione ha posto attenzione per la salvaguardia del territorio. Al di là delle grandi opere di scala sovracomunale, in Friuli Venezia Giulia ci sono molti altri interventi di più piccola dimensione che sarebbero di difficile realizzazione con risorse a carico del bilancio municipale”. A beneficiare delle risorse saranno i comuni di Grimacco, Lusevera, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Resia, Rigolato, San Floriano del Collio, San Leonardo, Tarcento, Tramonti di Sotto, Treppo Ligosullo, Venzone e Vito d’Asio. L’assessore ha assicurato che anche nella prossima manovra finanziaria l’esecutivo regionale destinerà a questo scopo ulteriori risorse, “per fare in modo che il nostro territorio possa essere adeguatamente salvaguardato”. (Frt)