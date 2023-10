Napoli: assessorre all'Istruzione, "Scholas cittadinanza" è percorso dal forte impatto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- !Siamo partner di Scholas in questo progetto che renderà Napoli la prima città educante in Italia, permettendo ai ragazzi di essere parte attiva di un percorso sociale dal forte impatto", ha commentato l'assessore all'istruzione e alle famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, intervenuta all'evento di chiusura. Molto importante è stato il ruolo di aziende ed imprenditori napoletani che hanno materialmente sostenuto la realizzazione del progetto e che hanno presenziato alla chiusura dei lavori, raccogliendo il ringraziamento dei ragazzi e dei docenti. Tra questi, Giusi Piccolo, titolare supermercati Piccolo, Luigi Bracciano, responsabile marketing del gruppo Idea bellezza e Giovanni Vaio, titolare dell'azienda Btinkeeng. Questa tappa, che rientra nel più ampio progetto “Napoli città educativa", è stata realizzata grazie al contributo di Carpisa – Yamamay, Idea bellezza, supermercati Piccolo, Btinkeeng e Cattedrale di Napoli. In segno di ricordo e di legame con la scuola, è stato piantumato un ulivo donato dalla fondazione all'istituto scolastico che riceverà nei prossimi giorni anche una targa benedetta da Papa Francesco. (Ren)