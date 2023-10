Italia-Tunisia: Lollobrigida, vogliamo offrire nostre capacità per fare crescere economie Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole offrire le sue tecnologie e le sue capacità per far crescere le economie dei Paesi in via di sviluppo, perché nessuno sia più costretto a fuggire dalle proprie terre, non per scelta, ma sotto la spinta della fame e della povertà. Lo ha detto il ministro il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante la sua visita in Tunisia. “La migrazione non regolare non porta bene a coloro che scelgono quella via e non porta bene nemmeno alla nazione ospitante, questa è la ragione perché noi in Africa, in Tunisia in particolare oggi, ci approcciamo con un metodo diverso, quello di offrire le nostre tecnologie, le nostre produzioni e la nostra capacità di elevare i livelli qualitativi dei prodotti di queste terre, perché possano avere un valore aggiunto. Questa è la sfida che noi leghiamo al piano Matteri: far crescere le economie dei Paesi in via di sviluppo perché nessuno sia più costretto a fuggire dalle proprie terre, non per scelta, ma sotto la spinta della fame e della povertà. Chiunque voglia emigrare lo deve fare nella libertà di chi scegliere di andare a vivere in un'altra nazione”, ha detto il ministro. (Tut)