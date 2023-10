Sicurezza: Del Fante (Poste Italiane), ottenuti risultati importanti, siano spinta per fare meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati ottenuti “sono molto importanti e devono servirci da sprone per fare ancora meglio, con l’obiettivo di elevare ulteriormente la percezione di sicurezza dei milioni di cittadini che ogni giorno entrano negli uffici postali e dei nostri dipendenti”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in occasione del Security Day promosso dall’azienda. “Ringrazio il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per la sua presenza al Security day, occasione che gli ha permesso di visitare le nostre strutture e conoscere il complesso dispositivo allestito da Poste Italiane per la prevenzione e la risposta ai tentativi di attacco criminoso su tutto il territorio nazionale”, ha aggiunto. (Rin)