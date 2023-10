Sanità: intelligenza artificiale per diagnosi precoci, premiato progetto Asl Roma 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il progetto "Diagnosi precoce dei disturbi cognitivi in età geriatrica, supportata da algoritmi di intelligenza artificiale, in un Pdta integrato e multidisciplinare" la Asl Roma 2 si è classificata al primo posto nel premio Ai Best in Healthcare del Forum Sistema Salute in corso in questi giorni a Firenze. E' quanto si legge in una nota. Il premio, consegnato da Paolo Petralia, è stato ritirato dal professor Giovanni Capobianco, Direttore Uoc Geriatria dell'ospedale Sant'Eugenio, e dal professore Marco Guazzaroni, Direttore Uoc Diagnostica per immagini dell'Ospedale Sant'Eugenio. Attraverso test neuropsicologici e valutazione automatizzata in risonanza magnetica della volumetria cerebrale, implementata da Ia (quantificata e confrontata con i dati di una popolazione di riferimento sana), è stato possibile migliorare l'identificazione precoce dell'atrofia cerebrale e l'accuratezza della diagnosi radiologica nei disturbi cognitivi. A partire da Febbraio 2023, sono stati già esaminati 133 pazienti. (segue) (Com)