Sanità: intelligenza artificiale per diagnosi precoci, premiato progetto Asl Roma 2 (2)

- Il direttore generale della Asl Roma 2, Giorgio Casati, esprime grande soddisfazione per il premio e per il percorso di eccellenza che le strutture geriatria e diagnostica per immagini stanno compiendo, arrivando a una diagnosi sempre più precoce del disturbo cognitivo. Lo studio ha evidenziato una correlazione positiva (86 per cento) tra test neuropsicologici e grado di atrofia emerso dall’analisi quantitativa di volumetria cerebrale; un’elevata sensibilità (92 per cento) nell’identificazione dell’atrofia ippocampale specifica per Malattia di Alzheimer, anche nelle sue fasi pre-cliniche. L’algoritmo ha individuato infatti quadri di atrofia ippocampale in pazienti con cognitività integra ai test (riserva cognitiva), ma doppia familiarità per malattia di Alzheimer, risultando altamente specifico per la diagnosi precoce del declino cognitivo. (Com)