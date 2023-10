Roma: slitta avvio varchi Ztl verde, Euro 4 diesel e Euro 3 circolano un altro anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Slitta di alcuni mesi, quindi sicuramente al 2024 considerando il periodo delle festività natalizie, l'accensione dei 51 varchi della Zona a traffico limitato della fascia verde. Da quella data, non ancora definita, non potranno circolare nella Ztl verde pari al 16 per cento del territorio cittadino e al 45 per cento dell'area inclusa nel raccordo anulare, i veicoli automobili a benzina fino a Euro 2, a gasolio fino a Euro 3 e le moto fino alla classe Euro 1. Per i possessori di questi veicoli però sono previsti carnet e accessi limitati attraverso una sorta di scatola nera, il Move In, in base alla categoria di appartenenza. Potranno circolare invece fino a novembre 2024, sono quindi escluse rispetto al provvedimento iniziale, i veicoli Euro 4 a gasolio e quelli Euro 3 a benzina, i mezzi alimentati a Gpl. Lo ha fatto sapere oggi, alla vigilia della manifestazione indetta per domani da sigle politiche di opposizione e comitati di cittadini, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Nella Ztl verde, inoltre, ci saranno ingressi, in numero limitato, attraverso i sistemi del move-in e del carnet a seconda della categoria dell'auto. "Abbiamo trovato un'intesa con la Regione Lazio sulla Ztl verde ma l'accensione dei varchi sarà successiva alla attivazione dei move-in e dei carnet", ha spiegato Gualtieri. "Il Gpl potrà circolare, contrariamente alla proposta originale. Ci saranno questi due meccanismi di move-in e di bonus all'entrata che consentiranno un uso parziale dei veicoli che già oggi hanno circolazione limitata. Gli Euro 4 diesel continueranno a circolare per un altro anno", ha sottolineato il sindaco di Roma. (segue) (Rer)