Roma: slitta avvio varchi Ztl verde, Euro 4 diesel e Euro 3 circolano un altro anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col tempo necessario - ha proseguito Gualtieri - si arriverà a una situazione più ordinata, con limitazioni effettive e strumenti a tutela di chi fa dell'auto un uso limitato e chi non è nelle condizioni di sostenerne il cambio". Nel frattempo "abbiamo finalizzato l'intesa con la Regione sulle modifiche della delibera precedente. È stato un confronto lungo e positivo, e ringrazio la Regione per la collaborazione che ci permette di rendere questa misura più sostenibile e coerente con l'esigenza di conciliare tutti gli obiettivi: tutela della salute, quindi la riduzione dei veicoli inquinanti, ma anche tutela delle persone più svantaggiate su cui non può essere scaricato il peso di questo esercizio", ha concluso. (Rer)