Francia: revocata nazionalità francese a un ceceno con precedenti per terrorismo islamista

- Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha revocato la nazionalità ad un cittadino di 25 anni nato in Cecenia condannato più volte per reati legati al terrorismo islamista. È quanto si legge in un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale. L'uomo era in possesso della doppia nazionalità, francese e russa, e nel 2020 era stato condannato a nove anni di prigione per aver partecipato alla preparazione di un attentato. Nel 2017 era stato condannato a cinque anni di prigione per "apologia di un atto di terrorismo". (Frp)