Mare: Musumeci, Mediterraneo soffre, diffondere approccio più responsabile

- Il Mediterraneo è “un mare che soffre. Se potesse parlare, ci direbbe quanto sia difficile mantenere il suo equilibrio biologico con l’inquinamento da sversamento di petrolio e combustibile, dai veleni che arrivano dai fiumi, dalle migliaia di tonnellate di plastica accumulate, dalle diffuse reti da pesca abbandonate sui fondali”. Lo ha detto il ministro per le Politiche del mare, Nello Musumeci, parlando stamane a Catania agli studenti del progetto europeo Italia-Malta sulla tutela della biodiversità. “E poi, l’innalzamento della temperatura delle acque, che con l’arrivo delle specie aliene compromette la biodiversità marina”, ha aggiunto il ministro, che ha poi sottolineato che “siamo ancora in tempo per intervenire, se facciamo rete tra istituzioni, atenei, scuole e comunità scientifica, per diffondere la conoscenza e quindi un approccio più responsabile”. (Rin)