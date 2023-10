I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: ambasciatore palestinese a Mosca, operazione di terra sarà un "grave errore" - La decisione dell'Israele di avviare un'operazione di terra nella Striscia di Gaza sarà "un grave errore". Lo ha dichiarato l'ambasciatore palestinese a Mosca, Abdel Hafiz Nofal, intervistato dall'agenzia di stampa "Tass". La decisione è stata annunciata dall'ambasciatore israeliano a Mosca, Alexander Ben Zvi, a "Tass". "Hanno preso una decisione, ma non hanno ancora iniziato. Pensiamo che quella di ora sia una situazione molto difficile e sarà un grosso errore per Israele se lancerà questo attacco", ha sottolineato il diplomatico palestinese. "Oggi o domani, non lo sappiamo, ma la parte israeliana inizierà l'operazione, sarà comunque un grande disastro, sarà difficile per tutti", ha proseguito Nofal. L'ambasciatore ha evidenziato che "c'è il rischio che anche altri Paesi partecipino a questo conflitto", inclusi il Libano, la Giordania e l'Egitto. "Cosa possiamo fare? Siamo sulla nostra terra, non la lasciamo", ha concluso Nofal. (segue) (Res)