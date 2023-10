© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: il ministro della Difesa di Israele, l'operazione su Gaza avrà tre fasi - Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha illustrato le fasi dell’operazione contro il gruppo armato palestinese nella Striscia di Gaza, durante una riunione della commissione per gli Affari esteri e Difesa. “Il 7 ottobre – giorno dell’attacco di Hamas a Israele – è il giorno che ha dato inizio al processo di distruzione di Hamas”, ha affermato il ministro, che ha delineato tre diverse fasi dell’operazione. La prima prevede “una campagna militare con l’uso di armi da fuoco e poi con manovre tattiche, il cui scopo sarà quello di assassinare gli operativi e danneggiare le infrastrutture” in uso ad Hamas, ha affermato Gallant. Successivamente, i combattimenti proseguiranno “con un’intensità minore”. La fase finale prevede la “creazione di un nuovo regime di sicurezza nella Striscia di Gaza, la rimozione della responsabilità di Israele – attualmente l’enclave dipende dallo Stato ebraico per risorse idriche, elettriche e di carburante – e la creazione di una nuova realtà di sicurezza per i cittadini di Israele”, ha concluso Gallant. (segue) (Res)