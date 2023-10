© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Golfo-Asean: concordato piano di cooperazione 2024-28, focus su commercio e investimenti - I leader del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) e dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), riuniti oggi a Riad, in Arabia Saudita, hanno approvato il “quadro di cooperazione” per il periodo 2024-28. Quattro sono i pilastri: cooperazione politica e di sicurezza, cooperazione economica, cooperazione socio-culturale e connettività. Prevenire e contrastare il terrorismo, il radicalismo e l’estremismo violento sono gli obiettivi della cooperazione politica e di sicurezza. Per quanto riguarda la cooperazione economica, invece, sono indicati diversi settori di azione congiunta, a cominciare dalla promozione del commercio e dagli investimenti, creando condizioni favorevoli, incoraggiando gli scambi, facilitando la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, rafforzando la collaborazione nei servizi finanziari e bancari, organizzando attività formative e migliorando i contatti tra camere di commercio. Sarà inoltre valutata la possibilità di definire un accordo quadro in materia di cooperazione economica, commerciale, tecnica e di investimento. (segue) (Res)