I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: domani il Summit per la pace al Cairo, attesi rappresentanti di 31 paesi - Domani, 21 ottobre, sono attesi in Egitto, i rappresentanti di 31 paesi e tre organizzazioni internazionali per partecipare al Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. Secondo quanto riferiscono fonti locali ad “Agenzia Nova”, l’Egitto ha invitato i leader dei sei Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo – Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Kuwait e Qatar -, Giordania, Autorità nazionale palestinese (Anp), Algeria, Iraq, Libano. E’ attesa, quindi, la partecipazione del presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas. L'invito è stato esteso a Italia, Germania, Norvegia, Spagna, Cipro, Grecia e Turchia. Confermata la presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, del primo ministro britannico, Rishi Sunak, del presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, e della ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna. I media francesi non escludono la presenza del presidente Emmanuel Macron. Al vertice parteciperanno anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, auspica di “ottenere il sostegno internazionale per respingere l’idea di sfollare i palestinesi di Gaza e, in secondo luogo, per fare pressione su Israele affinché consenta l’ingresso degli aiuti e avvii un nuovo processo di pace”. (segue) (Res)