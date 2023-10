I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: cosa prevede il memorandum d’intesa firmato oggi da Italia e Tunisia - Il memorandum d’intesa sulla migrazione regolare siglato oggi da Italia e Tunisia, che ha una durata di tre anni, darà la possibilità a una quota annuale di 4.000 lavoratori tunisini qualificati di lavorare nel territorio italiano, con contratti di lavoro subordinato non stagionali, legati ai progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Oggi, a Tunisi, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, hanno firmato il protocollo d’intesa, che prevede che i lavoratori tunisini selezionati ottengano visti d'ingresso e permessi di soggiorno nel territorio italiano con procedure semplificate. L'intesa punta a rafforzare la cooperazione nella gestione dei flussi migratori verso l'Italia, sia per combattere la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani, ma anche per migliorare l'accesso alle opportunità di lavoro in Italia per lavoratori tunisini qualificati. (segue) (Res)