- Libia: ex consigliere Shah, tutti i funzionari al potere non vogliono le elezioni - Tutti i funzionari attualmente al potere in Libia non vogliono le elezioni e troveranno una serie di scuse per ostacolarne la riuscita. Lo ha dichiarato l'ex consigliere politico libico, Ashraf al Shah, in un intervento televisivo. "Le parti libiche non vogliono rischiare di lasciare il potere ed entrare in un'avventura elettorale dai risultati incerti per loro", ha detto Shah, aggiungendo: "Seguire lo stesso approccio internazionale alla riconciliazione tra le parti non ci porterà a nessuna soluzione". Il governo di Tripoli "è logoro e la situazione nella regione orientale è complicata e difficile dopo il disastro di Derna, c'è molto caos che impedisce l'unificazione del governo", ha affermato l'ex consigliere politico. (Res)