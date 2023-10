I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paesi Bassi-Ecuador: siglato accordo doganale per contrastare traffico di droga - I Paesi Bassi e l'Ecuador hanno firmato un accordo doganale volto a contrastare il traffico di droga. E' quanto si legge in una nota del Consiglio dei Ministri olandese. "Il segretario di Stato per le Finanze Auquier de Vries (prestazioni e dogane) e il vice ministro degli Affari esteri dell'Ecuador, Carlos Larrea, hanno firmato un accordo doganale a Quito, nella capitale dell'Ecuador. L'accordo dovrebbe dare un importante contributo alla lotta contro il traffico di droga”, si legge nel comunicato. L’accordo consentirà ai servizi doganali dei due Paesi di scambiarsi informazioni e di assistersi reciprocamente in materia doganale per quanto riguarda formazione e consulenza. Secondo il comunicato del governo, i Paesi Bassi hanno già concluso accordi analoghi con 38 Paesi. "I Paesi Bassi e l'Ecuador sono paesi attraverso i quali vengono trasportate molte merci. Sfortunatamente, questo rende entrambi i paesi vulnerabili alla criminalità. Un giornalista e un avvocato sono stati uccisi nei Paesi Bassi, gli attacchi avvengono nelle zone residenziali e i criminali stanno invadendo le campagne. non sicuri a causa dei loro laboratori farmaceutici", ha affermato de Vries. (segue) (Res)