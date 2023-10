I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: allarme bomba in aeroporto Buenos Aires, evacuata hall imbarchi - La hall imbarchi dell’aeroporto internazionale Jorge Newbery di Buenos Aires è stata evacuata questa mattina a seguito di un allarme bomba. La compagnia Aeropuertos Argentina 2000, che gestisce 35 aeroporti nel Paese, ha fatto sapere che la minaccia, arrivata via chat, parla di una possibile bomba su uno dei quattro voli diretti a Mendoza. Secondo quanto riferisce il sito di informazione “Infobae”, i passeggeri sono stati allontanati dalla zona d'imbarco finché non verrà accertato se si tratti o meno di un falso allarme. (segue) (Res)