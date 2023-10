I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Brasile: Landini riceve delegazione governo guidata da Marcio Macedo - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha ricevuto oggi, presso la sede nazionale del sindacato, la visita di una delegazione del governo brasiliano guidata da Marcio Macedo, ministro della Segretaria generale della Presidenza della Repubblica del Brasile e da rappresentanti dell’Ambasciata brasiliana di Roma. L’incontro – riferisce una nota della Cgil – si è svolto in un clima amichevole e confidenziale, visti i trascorsi di solidarietà e di cooperazione che uniscono la Cgil con la centrale sindacale brasiliana Cut e con il presidente Lula. Il ministro Macedo ha rinnovato il ringraziamento per l’impegno della Cgil nella campagna internazionale per la liberazione di Lula e per aver sostenuto il Comitato Lula livre in Italia. (segue) (Res)