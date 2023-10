Usa: Casa Bianca chiede al Congresso di approvare pacchetto da 106 miliardi, ecco cosa prevede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha inviato al Congresso una richiesta di emergenza per approvare 106 miliardi di finanziamenti destinati agli aiuti militari ad Ucraina e Israele; al dipartimento per la Sicurezza interna, per rafforzare la sicurezza dei confini; a sostenere gli alleati di Washington nell’Indo-Pacifico, per contrastare le azioni della Cina; e all’assistenza umanitaria all’estero. Il pacchetto, annunciato dal presidente Joe Biden durante il discorso alla nazione di ieri sera, dovrebbe essere approvato velocemente dal Senato, ma il suo futuro alla Camera dei rappresentanti è più incerto, dal momento che i deputati repubblicani stanno ancora tentando di confermare il nuovo presidente, dopo la sfiducia di Kevin McCarthy. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che la Casa Bianca intende anche inviare al Congresso una richiesta separata, relativa alle priorità sul piano domestico come lo sviluppo della connessione a banda larga e l’assistenza sanitaria infantile. Il pacchetto destinerà 61,4 miliardi di dollari all’assistenza a Kiev, 45 dei quali riguardano gli aiuti militari. La restante parte riguarda l’assistenza umanitaria. Altri 14,3 miliardi saranno destinati agli aiuti ad Israele, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso dal movimento palestinese islamista di Hamas. (segue) (Was)