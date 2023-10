Usa: Casa Bianca chiede al Congresso di approvare pacchetto da 106 miliardi, ecco cosa prevede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di dieci miliardi andranno all’assistenza militare. Il pacchetto include anche fondi aggiuntivi per il dipartimento della Sicurezza interna e le agenzie federali che si occupano della sicurezza dei confini. Più di sei miliardi saranno destinati ad “operazioni alla frontiera”, e 3,1 serviranno ad assumere nuovi agenti per il pattugliamento dei confini e la gestione delle richieste di asilo. La richiesta include anche 1,4 miliardi di dollari per le autorità statali e locali, che potranno così fornire strutture per l’accoglienza e altri servizi ai migranti in arrivo negli Usa. Nella regione indopacifica, il pacchetto include due miliardi al dipartimento di Stato, per finanziare assistenza agli alleati sul piano della sicurezza, e altrettanti al Tesoro, così da mettere a disposizione dei Paesi in via di sviluppo un meccanismo alternativo per il finanziamento, separato dalla Cina. Circa 10 miliardi, infine, saranno destinati all’assistenza umanitaria ad Israele, Ucraina e Striscia di Gaza, oltre “ad altre esigenze sul piano globale”. (Was)