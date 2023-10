Tunisia-Italia: Lollobrigida, rafforzare relazioni per garantire sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza alimentare, la cooperazione tra imprese nel settore agricolo e agroalimentare, e la regolamentazione dei flussi migratori sono al centro dell’agenda politica di Italia e Tunisia. La promozione delle relazioni tra i due paesi, in questi ambiti, è stata al centro del "proficuo incontro" che il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha avuto questa mattina con il ministro tunisino dell’Agricoltura, delle Risorse idriche e della Pesca, Abdelmonem Belati. Lo ha riferito lo stesso Lollobrigida in seguito al bilaterale, sottolineando che il settore agricolo riveste per Italia e Tunisia "il ruolo di asset principale delle due economie". (segue) (Res)