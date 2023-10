Tunisia-Italia: Lollobrigida, rafforzare relazioni per garantire sicurezza alimentare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo scambio commerciale con la Tunisia ha enormi potenzialità e ampi margini di crescita. Con il collega Belati abbiamo discusso della possibilità di rafforzare lo scambio di informazioni, anche per garantire il reddito degli agricoltori. Infine, abbiamo affrontato il tema della sovrabbondanza di granchio blu nelle acque del Mediterraneo", ha detto Lollobrigida. "La Tunisia lo ha trasformato in una opportunità commerciale, stessa strada che abbiamo deciso di intraprendere in Italia, senza dimenticare, però, che questa sfida si può vincere solo con la collaborazione di tutti”, ha concluso Lollobrigida. A seguire il ministro, insieme al vicepremier Antonio Tajani e la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha incontrato il presidente tunisino, Kais Saied, per la firma del memorandum sulla promozione dei flussi migratori regolari. (Res)