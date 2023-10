Tunisia: Confagricoltura, rafforzare cooperazione in un’ottica di stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scongiurare il rischio di default economico e gestire al meglio i flussi migratori. E' questo il messaggio di Confagricoltura alla due giorni in Tunisia in occasione della Missione italiana sulla sicurezza alimentare, con la partecipazione dei ministri degli Affari esteri Antonio Tajani, dell'Agricoltura e della sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida e del Lavoro Marina Elvira Calderone. Per la Confederazione hanno partecipato i vicepresidenti Giordano Emo Capodilista e Sandro Gambuzza, oltre alla funzionaria Maria Cristina D'Arienzo, referente del settore credito per Confagricoltura. "È essenziale creare una rete tra i due continenti che sostenga, promuova e valorizzi le piccole e medie imprese locali”, afferma Capodilista. “Una cooperazione – prosegue – che definisca una strategia rivolta allo sviluppo della tecnologia e dei servizi digitali per aumentare le rese, ridurre i costi e gli effetti del cambiamento climatico. Ma anche una strategia rivolta alla diffusione di una maggiore educazione finanziaria per consentire di fare scelte adeguate e consapevoli, di cui Confagricoltura potrebbe farsi promotrice". "Una strategia – aggiunge Gambuzza – che costituisca una risposta a un mondo che cambia, e non solo una reazione alle crisi economico-finanziarie che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. L'avvento della tecnologia è destinato a trasformare le abitudini e le attività delle imprese e avrà un forte impatto anche nel settore finanziario. Questi mutamenti non hanno natura temporanea o ciclica, ma sono strutturali e duraturi. Richiedono che le aziende abbiano conoscenze e competenze diverse rispetto al passato". (Com)