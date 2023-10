India: “Newsclick”, prorogata fino al 25 ottobre la custodia dei due arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La custodia di Prabir Purkayastha, fondatore del sito di informazione indiano “Newsclick”, e Amit Chakraborty, responsabile delle risorse umane, è stata ulteriormente prorogata, fino al 25 ottobre. “Newsclick” è oggetto di un’inchiesta per presunta violazione della legge sui finanziamenti esteri, Foreign Contribution Regulation Act (Fcra), aperta dall’Ufficio centrale di investigazione (Cbi) dell’India. Purkayastha e Chakraborty sono stati arrestati il 3 ottobre ai sensi della legge sulla prevenzione degli illeciti (Unlawful Activities Prevention Act), per presunta diffusione di propaganda cinese, dopo perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni. Inizialmente la custodia è stata fissata da un tribunale fino al 10 ottobre, per essere poi prorogata fino al 20. (segue) (Inn)