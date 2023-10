India: “Newsclick”, prorogata fino al 25 ottobre la custodia dei due arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’indomani del raid, “Newsclick” ha pubblicato un comunicato in cui ha lamentato di non aver ricevuto una copia del documento di avvio delle indagini né informazioni dettagliate sulle accuse e ha condannato “fermamente queste azioni di un governo che rifiuta di rispettare l’indipendenza giornalistica e tratta le critiche come sedizione o propaganda ‘antinazionale’”, sostenendo anche di essere bersaglio di diverse agenzie governative dal 2021 senza una formalizzazione delle accuse. “Newsclick” ha precisato di essere un sito di informazione “indipendente”, di seguire “alti standard” professionali e di non pubblicare notizie “per ordine di qualsiasi entità o autorità cinese, direttamente o indirettamente” né di diffondere propaganda cinese. Inoltre, la testata ha assicurato che i suoi finanziamenti sono transitati attraverso i canali bancari appropriati e sono stati segnalati alle autorità competenti come richiesto dalla legge. (segue) (Inn)