Spagna: associazione vittime terrorismo accusa socialisti di aver reso progettto Eta più vivo che mai

- La presidente dell'associazione delle Vittime del Terrorismo (Avt), Maite Araluce, ha accusato il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di aver reso il progetto politico dell'ex organizzazione terroristica Eta "più vivo che mai" nel dodicesimo anniversario della cessazione definitiva della sua attività armata. A questo proposito, Araluce ha lamentato la possibilità "molto alta" che il leader della formazione indipendentista Eh Bildu, Arnaldo Otegi, diventi il prossimo presidente dei Paesi Baschi. La presidente dell'Avt ha dato la colpa di questa realtà ai socialisti, per il "riconoscimento" di Eh Bildu come "valido attore politico". In questo senso, Araluce ha sottolineato che l'attuale governo ha "ceduto" alle "richieste storiche dell'Eta", come l'abrogazione della politica di dispersione dei detenuti o il trasferimento dei poteri carcerari al governo basco. Per questo motivo, ora teme "l'abrogazione di alcune leggi chiave", come il codice penale del 2003 che potrebbe portare il governo basco a dover "cedere" alle "richieste storiche" dell'Eta.(Spm)