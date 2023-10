Lombardia: Corbetta (Lega): Questo fine settimana votiamo Galliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alle elezioni suppletive di questo fine settimana il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, dice che voterà scheda bianca. Si capisce come la sinistra sia allo sbando e non sappia più cosa fare e da chi essere rappresentata. Noi della Lega e del centrodestra, invece, siamo compatti e voteremo convintamente Adriano Galliani. Galliani è un uomo molto attaccato alla nostra terra, alle nostre tradizioni e incarna quello spirito imprenditoriale che è caratteristica distintiva della Brianza in tutto il mondo, dimostrando che il successo e la carriera non hanno scalfito la sua anima brianzola. Perciò questo fine settimana dobbiamo andare a voltare, sconfiggere l’astensionismo e confermare al centrodestra, con Adriano Galliani, quello che al Senato fu il seggio del Presidente Silvio Berlusconi. La Brianza ha diversi problemi da risolvere e siamo certi che Galliani saprà affrontare al meglio le sfide in essere per il nostro territorio”. È quanto fa sapere il capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, alla vigilia delle elezioni suppletive del Senato del collegio di Monza e Brianza che si terranno domenica 22 e lunedì 23 ottobre. (Com)