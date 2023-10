Suppletive: Cappato, da Galliani nessuna proposta politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- In Italia, quello di cui c’è bisogno "è che la politica dentro le istituzioni sia in grado di collegarsi con grandi questioni sociali di fuori". Lo ha detto Marco Cappato, candidato per le suppletive a Monza per il seggio che fu di Silvio Berlusconi al Senato, a margine del ventesimo congresso dell'associazione Luca Coscioni, in corso alla Statale di Milano. Adriano Galliani "non ha portato nessun tipo di proposta politica in questa campagna elettorale e l’unica cosa che ha fatto è stata votare l’appello del popolo della vita e della famiglia, cioè di gente che vorrebbe portare indietro il Paese di 60 anni, prima dei referendum sull’aborto e sul divorzio". (Rem)