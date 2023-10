Lavoro: sindacati sottoscrivono in Acea primo protocollo di gruppo su appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Flaei Cisl, la Filctem Cgil e Uiltec Uil, hanno sottoscritto il primo protocollo di gruppo sugli appalti in Acea. E' quanto si legge in una nota. "Un grandissimo e atteso risultato ottenuto grazie a un costante lavoro che i sindacati di categoria hanno visto premiare con la sottoscrizione del protocollo Carta della persona e della partecipazione. Il nuovo protocollo - spiega Flavio Sirni, segretario generale Flaei Cisl Lazio - punta a garantire la massima regolarità nelle procedure di appalto, sostenendo l'occupazione e offrendo più tutele, diritti e formazione a tutte le lavoratrici e i lavoratori impiegati nell'indotto di una grande stazione appaltante come il gruppo Acea". "Siamo soddisfatti - conclude Marco Biasini, segretario regionale Flaei Cisl Lazio - di questo importante accordo sottoscritto che fissa regole chiare e trasparenti, definendo criteri premianti per l'aggiudicazione delle gare di appalto e soprattutto garantendo che le imprese appaltatrici applichino ai loro lavoratori i Ccnl dei settori in cui le stesse operano, sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale". (Com)