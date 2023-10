Viabilità: Aspi, su A8 dalle 21 di lunedì 23 chiuso allacciamento con Milano Certosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica in una nota che sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, nelle due notti di lunedì 23 e martedì 24 ottobre, con orario 21-5, sarà chiuso il ramo di allacciamento A8/Raccordo Milano Viale Certosa, per chi proviene da Varese ed è diretto verso Venezia e Milano città. In alternativa si consiglia di uscire sulla A8 allo svincolo di Cascina Merlata e percorrere la SP ex SS11 per un chilometro, per poi uscire al primo svincolo e seguire le indicazioni per Rho Fiera Milano/A4 Torino-Venezia ed entrare sulla A4 allo svincolo di Pero, in direzione di Venezia. (Com)