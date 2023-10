Fisco: Paita (Iv), governo lavora contro rientro cervelli dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni, "con la sua incomprensibile scelta di modificare gli incentivi per il rientro dei cervelli italiani dall'estero, lavora contro il ritorno di tante persone che si stavano preparando ad utilizzare questa normativa". Lo afferma la senatrice di Italia viva, Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito, che aggiunge: "Non è possibile cambiare le regole del gioco in corsa, creando disagi e gettando nell'incertezza quanti invece sarebbe interesse dell'Italia riportare a lavorare o insegnare da noi. Per questo abbiamo lanciato una petizione per chiedere a Giorgia Meloni di ripensarci e di non modificare le regole sul rientro dei cervelli, che ha già raggiunto le settemila firme". (Rin)