Sicurezza: R. La Russa, nessuna app It-alert da scaricare, in rete messaggi fake

- L'assessore regionale alla Protezione Civile della Lombardia, Romano La Russa, comunica che in rete e sui social network "si stanno diffondendo fake news che utilizzano impropriamente il nome di IT-alert per diffondere virus attraverso una App. A oggi non esiste nessuna applicazione da scaricare". Il Dipartimento della Protezione Civile invita alla massima attenzione ricordando che l'unico sito ufficiale è www.it-alert.gov.it, che non esiste al momento alcuna App IT-alert e che qualsiasi applicazione ne riproponga la dicitura è sicuramente malevola e potenzialmente dannosa. (Com)