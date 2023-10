© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre prosegue il balletto di indiscrezioni, sollecitazioni, richieste attorno alla ‘grande torta’ delle Olimpiadi 2026, noi presenteremo nei prossimi giorni il nostro dossier alla Corte dei conti perché vogliamo capire quanti soldi siano già stati usati e di fatto sprecati per la pista di bob a Cortina che non si farà”. Lo rende noto la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella. (Com)