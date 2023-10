Ex Ilva: Cgil, giuste rivendicazioni dei lavoratori in sciopero oggi, avanti con mobilitazione per ottenere risposte certe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil "sostiene la mobilitazione dei lavoratori metalmeccanici ex Ilva, degli addetti degli appalti e di tutta la filiera, che oggi hanno manifestato insieme a Roma, mobilitazione che proseguirà. Il risultato raggiunto, l'avvio della trattativa con l'Esecutivo nell'incontro del prossimo 7 novembre, è frutto delle loro proteste e delle nostre richieste. Al prossimo tavolo si faccia finalmente chiarezza su proprietà e impianti". È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo a commento dell'incontro tenutosi oggi a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. "Servono risposte concrete, anche sui temi ambientali. Il Governo – aggiunge il dirigente sindacale – deve operare per il sostegno di un settore strategico come quello siderurgico, non solo a tutela dei lavoratori e dei siti del gruppo, ma dell'intero sistema industriale italiano, che ha bisogno di acciaio". (Rin)