Speciale scuola: Fermariello-Baglio (Pd Roma), sevizio Oepac priorità per amministrazione

- A Roma "il servizio Oepac garantisce a migliaia di bambini e bambine con disabilità della nostra città il fondamentale diritto allo studio, all'autonomia e all' inclusione scolastica e rappresenta una assoluta priorità per questa amministrazione". Lo affermano in una nota la presidente della commissione Scuola di Roma, Carla Fermariello del Pd e la capogruppo capitolina del Pd, Valeria Baglio. "Roma Capitale non solo ha destinato al servizio Oepac risorse importanti, pari a circa 90 milioni di euro, di cui solo quattro arrivano dal livello nazionale, ma continua a garantire fondi su una misura che rappresenta un modello di intervento unico nel suo genere - spiegano -. Nessun allarme quindi, come più volte ribadito, ma anzi ferma volontà di rafforzare il servizio, attuando anche un attento monitoraggio sulla sperimentazione del nuovo sistema di accreditamento, per dare sempre migliori risposte ai bisogni dei minori con disabilità della nostra città". (Com)