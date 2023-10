Speciale scuola: Municipio Roma VIII, Pd, ok da Consiglio a mozione per misure su caro libri e diritto studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Consiglio del Municipio Roma VIII "è stata approvata la nostra mozione a difesa della scuola pubblica e a tutela del diritto allo studio". Lo afferma in una nota il gruppo del Partito democratico nel Municipio Roma VIII. "Il Partito democratico di Roma é mobilitato su questi temi, sostenendo le rivendicazioni del comparto scuola e mettendo in campo tutte le soluzioni utili a spronare il governo e la Regione Lazio a rispondere alle esigenze di lavoratori, famiglie e studenti. Chiediamo un impegno concreto per contrastare il caro libri, per sostenere il percorso di digitalizzazione della scuola e combattere l'abbandono scolastico. Come Comune di Roma - aggiungono - stiamo facendo la nostra parte, la gratuità dell'abbonamento Atac per gli studenti della Capitale ne é un esempio. Una misura accolta dalla città e che va ampliata anche agli studenti universitari, come richiesto dalla nostra mozione." (Com)